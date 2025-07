“Diedi ketamina a Matthew Perry”, medico si dichiara colpevole

Keystone-SDA

Il medico che a prezzi gonfiati aveva rifornito di ketamina Matthew Perry si è dichiarato colpevole ieri in relazione alla morte per overdose dell'attore di Friends, nell'ottobre 2023 a Los Angeles.

1 minuto

(Keystone-ATS) Salvador Plasencia, 43 anni, uno dei cinque imputati per la morte di Perry, ha riconosciuto la sua responsabilità per quattro capi d’imputazione relativi alla distribuzione del farmaco di cui l’amato Chandler Bing della serie tv aveva fatto overdose accidentale, annegando nella vasca idromassaggio della sua villa sul Pacifico. La sentenza è fissata il 3 dicembre e Plasencia rischia fino a 40 anni di carcere.

“Il dottor Plasencia è profondamente dispiaciuto per le decisioni mediche prese nel fornire ketamina a Matthew Perry e accetta pienamente le responsabilità dichiarandosi colpevole di distribuzione di sostanze stupefacenti”, ha dichiarato la sua avvocata Karen Goldstein.

Il medico aveva rifornito Perry nelle settimane precedenti al ritrovamento del suo corpo senza vita, anche se non sarebbe stato lui a vendere all’attore la dose fatale. Un altro medico, Mark Chavez, si era dichiarato colpevole già a ottobre per cospirazione finalizzata alla distribuzione di ketamina.

Secondo l’accusa, Plasencia avrebbe acquistato ketamina da Chavez per poi rivenderla all’attore a prezzi maggiorati. “Mi chiedo quanto pagherà questo idiota”, aveva scritto in un messaggio presentato in aula dai procuratori.