“Dazi” è la parola dell’anno 2025 in italiano

Keystone-SDA

È "Dazi" la parola dell'anno 2025 nella Svizzera italiana, seguita da "permacrisi" e "riarmo". Lo rende noto oggi la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), che puntualmente comunica i sostantivi più gettonati nelle varie lingue nazionali svizzere.

2 minuti

(Keystone-ATS) La scelta è stata compiuta da una giuria di linguisti, scrittori, giornalisti e traduttori, che ha individuato nel termine dell’anno il simbolo del dibattito pubblico che ha plasmato il 2025, segnato dalla vertenza commerciale scaturita dalla politica doganale dell’amministrazione del presidente USA Donald Trump.

La giuria di lingua italiana, riunitasi il 29 novembre, ha sottolineato come la parola “Dazi” rifletta un anno dominato da crisi globali e da un clima di incertezza permanente. “In anni come questo è impossibile allontanarsi dai temi d’attualità che hanno segnato la vita pubblica e privata”, ha commentato il membro della giuria Carlo Silini, citato nel comunicato della ZHAW, richiamando anche l’impatto della guerra e del sentimento collettivo come anche la salute mentale dei giovani.

La parola “permacrisi”, significa infatti “crisi permanente” e indica le difficoltà dei giovani tra i 14 e i 25 anni (Generazione Z) a comprendere il mondo in cui vivono. La terza classificata, “riarmo”, richiama poi l’aumento delle spese militari deciso dalla NATO e la diffusione crescente del linguaggio bellico nel discorso pubblico.

I vocaboli dell’anno in francese sono invece “génocide” (genocidio), “39%” e “grève” (sciopero). Mentre in tedesco, al primo posto si è classificata la parola composta “Frauen-Nati” (nazionale di calcio femminile), seguita da “Zollhammer” (martello doganale) e Chlorhuhn (pollo al cloro).

In romancio, i sostantivi più gettonati nel 2025 sono stati rispettivamente “IA” (acronimo di intelligenza artificiale), “ballape da dunnas” (calcio femminile) e “vita pajabla” (vita abbordabile).