“Con Trump cripto, azioni Usa, ABB e Holcim sono top, giù Swatch”

L'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca spinge anche gli investitori svizzeri a riposizionarsi, cercando di approfittare delle tendenze in atto.

(Keystone-ATS) Al momento potrebbe valere la pena investire in criptovalute e azioni statunitensi, spiega all’agenzia Awp Jeffrey Hochegger, esperto di Raiffeisen Svizzera. “Donald Trump si è già dimostrato un amico delle criptovalute durante la campagna elettorale e la vittoria ha alimentato i prezzi”. Anche il fatto che Elon Musk, un altro sostenitore delle criptovalute, sia dalla parte di Trump ha contribuito all’evoluzione.

Per quanto riguarda l’investimento in singoli titoli, le società che sono fortemente attive negli Stati Uniti e che quindi beneficeranno dei tagli fiscali previsti sono ora molto richieste. Tra le realtà elvetiche vanno a questo proposito citati il gruppo di oftalmologia Alcon, il colosso industriale ABB e il gigante dei materiali da costruzione Holcim.

Sempre secondo Hochegger i dazi sulle importazioni saranno più costosi per le aziende che non produrranno negli Stati Uniti: tra queste figurano Swatch e Richemont, che esportano specificatamente gioielli e orologi made in Switzerland.

In generale comunque i rapporti trimestrali pubblicati finora hanno mostrato che le ditte elvetiche sono in buona forma, ha proseguito lo specialista. La maggior parte delle società ha tra l’altro confermato i propri obiettivi annuali. “In particolare l’industria farmaceutica ha sorpreso ancora una volta in positivo, sostenendo l’intero mercato svizzero”, conclude l’analista.