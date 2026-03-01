“Almeno un morto e 7 feriti all’aeroporto di Dubai”

Keystone-SDA

L'aeroporto di Dubai è stato attaccato da droni iraniani e ha subito dei danni. L'agenzia aeroportuale ha affermato che "l'incidente" all'aeroporto internazionale Zayed "ha provocato la morte di un cittadino asiatico e sette feriti", senza fornire ulteriori dettagli.

(Keystone-ATS) Un atrio dell’aeroporto “ha subito danni lievi in un incidente, che è stato rapidamente contenuto”, e quattro dipendenti sono rimasti feriti, scrive Bloomberg sul suo sito web.

Secondo l’agenzia, “l’aeroporto principale di Dubai, il più trafficato hub aeronautico del mondo, è stato parzialmente danneggiato da un sospetto attacco su uno dei suoi principali terminal, segnando un’ulteriore escalation dopo la chiusura del traffico aereo nel Golfo Persico poche ore dopo gli attacchi di rappresaglia dell’Iran”.

Un drone contro il Burj Al Arab

Le autorità hanno inoltre confermano che “un drone è stato intercettato e che i rottami hanno causato un piccolo incendio sulla facciata esterna del Burj Al Arab”, riporta il Dubai Media Office, secondo cui “le squadre della protezione civile sono intervenute immediatamente e hanno riportato la situazione sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti”.

Nuove esplosioni sono state udite intorno a Dubai introno alle 9 del mattino (le 7 in Svizzera). Lo dicono fonti giornalistiche dell’Afp sul posto, mentre sono in corso nuove ondate di raid iraniani per vendicare la morte della Guida Suprema, Ali Khamenei. Poco prima esplosioni sono state udite anche a Doha e nella capitale del Bahrein, Manama