“È un anno estremo sul fronte delle formiche”

Il 2025 si sta rivelando un anno difficile per chi deve fare i conti con le invasioni di formiche nella propria casa: parola di un esperto.

(Keystone-ATS) “È un anno estremo per le formiche”, afferma Hanspeter Schläpfer, professionista della disinfestazione, in un’intervista pubblicata dal Beobachter nel numero da oggi in edicola. “Il riscaldamento globale ha una grande influenza su questo fenomeno”. Le specie di Lasius, in particolare, hanno scoperto da tempo l’habitat umano. “Trovano tutto ciò di cui hanno bisogno: riparo, cibo e acqua”.

Ma le formiche – chiede la giornalista del periodico attento ai consumatori, al diritto e alla giustizia – sono davvero nocive? “Sì, le formiche vengono sottovalutate”, risponde lo specialista. “Causano danni estremi al legno. Ho visto interi davanzali di finestre che sono stati raschiati fino a tre millimetri. Le formiche usano il materiale per costruire i loro nidi. Anche nel sughero e in altri materiali isolanti creano le loro colonie”.

“Bisogna fare particolare attenzione alle specie invasive come la formica faraone”, prosegue l’intervistato. “Hanno una dimensione di appena 1,2 millimetri e possono infestare intere sovrastrutture attraverso le più piccole crepe e fessure, tramite i tubi di scarico. Quando ci si accorge di loro di solito è troppo tardi. Nella maggior parte dei casi, l’intera proprietà o parte della casa è già infestata. Possono rappresentare un pericolo anche per l’uomo. Possono insediarsi nelle ferite e, nel peggiore dei casi, trasmettere malattie o scatenare allergie”.

Cosa fare in caso di infestazione da formiche? “Non bisogna utilizzate in nessun caso gli spray pubblicizzati dai negozi di bricolage o dai commercianti al dettaglio. Non funzionano. Bisogna combattere le formiche regine con un veleno alimentare. Una colonia ha da una a tre regine: se le elimino, l’intera colonia muore. Se spruzzate le formiche e le uccidete, nel peggiore dei casi la formica regina fa un calcolo e si dice: ‘Le mie operaie non tornano: meglio produrre da tre a cinque volte tante nuove formiche’. Così l’infestazione peggiora sempre di più. È quindi necessario uccidere il minor numero possibile di formiche in casa”.

“Si può provare con le esche nelle scatole. Contengono un attrattivo: le formiche lo mangiano e portano il veleno nel nido. Non bisogna però esporre i barattoli troppo presto. E occorre farlo solo se si vede davvero una strada di formiche, se vi sono solo singoli insetti è meglio ignorarli: spesso sono quelli in cerca di cibo, se trovano barattoli in tutto l’appartamento lo segnaleranno alla regina e nel peggiore dei casi possono diffondersi in tutta l’abitazione”.

Rimedi casalinghi? “Spesso non funzionano come desiderato”. Quando deve venire il disinfestatore? “Se le esche non funzionano. È necessario informare l’amministrazione dello stabile: ci chiameranno. Abbiamo gel diversi per i vari tipi di formiche”. Nel peggiore dei casi, le formiche rimarranno in casa per tre o quattro settimane: ma dopo uno o due trattamenti al massimo dovrebbe essere tutto finito.

Ci sono disinfestatori che lavorano in modo discutibile, come riconoscerli? “Se le aziende trattano intere stanze con degli spray, bisogna stare attenti. Il nostro lavoro si basa sull’esperienza: i disinfestatori dovrebbero lavorare con il loro istinto. Questo spesso ci dice dove si sono insediati gli infestanti. Se viene richiesto un pagamento in contanti o un pagamento immediato sul posto, questo spesso indica una mancanza di integrità”.

“Non è un lavoro facile, ma lo consiglio a tutti”, conclude Schläpfer. “Ho svolto diverse professioni, ma da quando sono diventato disinfestatore mi piace venire al lavoro ogni giorno: sei come un detective che deve andare a fondo di un problema”.