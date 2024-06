Usa: Hunter Biden giudicato colpevole

(Keystone-ATS) Hunter Biden, figlio del presidente degli Usa Joe Biden, è colpevole per tutti e tre i capi d’accusa nel processo a suo carico per l’acquisto di un’arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware.

È la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Il First Son rischia fino a 25 anni di carcere.

Hunter Biden non sarà incarcerato in attesa della sentenza con la pena, riferisce l’emittente televisiva statunitense Cnn. La data di tale sentenza non è stata ancora stabilita.

Joe Biden: rispetto iter giustizia

“Accetterò l’esito” del procedimento penale e “continuerò a rispettare il processo giudiziario mentre mio figlio Hunter considera l’appello”, afferma il presidente statunitense e candidato alle presidenziali Joe Biden.

“Sono il presidente ma sono anche un papà. Io e Jill (la First Lady) ci saremo sempre per Hunter. Siamo orgogliosi di lui oggi”, aggiunge Biden.

Campagna Trump: Hunter distrazione dai veri reati di Biden

Il verdetto contro Hunter Biden è una “distrazione dai veri reati della famiglia Biden, che ha rastrellato decine di milioni di dollari da Cina, Russia e Ucraina. Il regno di Biden sul suo impero criminale di famiglia finirà il 5 novembre e non ci sarà mai più un Biden che venderà l’accesso al governo per profitto personale”.

Lo afferma la Campagna dell’ex presidente repubblicano e candidato alle presidenziali di inizio novembre Donald Trump commentando il verdetto.