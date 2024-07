Uragano Beryl, in Texas almeno 2 morti e 2,6 milioni senza luce

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uragano Beryl, ora declassato a tempesta tropicale, continua a martellare Houston e l’area circostante con venti intensi e pioggia.

Secondo poweroutage.us, più di 2,6 milioni di persone sono senza elettricità in Texas, e almeno due persone morte come confermato dai funzionari locali. Beryl si è abbattuto come uragano di categoria 1 sulla zona verso le 4 del mattino di oggi vicino a Matagorda.

Beryl ha raggiunto gli Stati Uniti dopo aver lasciato una scia di distruzione nell’ultima settimana in Messico e nei Caraibi.