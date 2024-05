Ucraina: Belgio consegnerà trenta F-16, il primo quest’anno

(Keystone-ATS) Il Belgio si impegna a consegnare trenta aerei F-16 all’Ucraina da qui al 2028. L’accordo è stato firmato oggi durante un incontro bilaterale oggi a Bruxelles tra il premier belga Alexander De Croo e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Oggi a Bruxelles, con il primo ministro Alexander de Croo abbiamo firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza e il sostegno a lungo termine tra Ucraina e Belgio: il documento comprende almeno 977 milioni di euro in aiuti militari dal Belgio all’Ucraina quest’anno, nonché l’impegno del Belgio a sostenere Kiev durante i dieci anni dell’accordo”, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Per la prima volta, questo tipo di accordo specifica il numero esatto di caccia F-16: 30, che saranno consegnati all’Ucraina entro il 2028, e il primo arriverà già quest’anno”, ha scritto Zelensky su X.

“L’accordo garantisce tempestiva assistenza in materia di sicurezza, moderni veicoli blindati, attrezzature per soddisfare le esigenze dell’aeronautica e delle forze di difesa aerea dell’Ucraina, sicurezza navale, sminamento, partecipazione alla coalizione di munizioni di artiglieria e addestramento militare”.

Il presidente ucraino aggiunge che “il documento prevede inoltre la cooperazione nel settore della difesa, il sostegno alla formula di pace ucraina, l’aumento delle sanzioni contro la Russia, il risarcimento dei danni, la giustizia per l’aggressore, l’uso dei beni russi congelati e la ripresa economica”.

“L’Ucraina e il Belgio approfondiranno inoltre la loro cooperazione nel campo dell’intelligence, della sicurezza informatica e della lotta alla disinformazione. Anche il Belgio esprime sostegno alla futura adesione dell’Ucraina all’Ue e alla Nato”, riferisce Zelensky concludendo il suo messaggio: “Ringrazio il primo ministro de Croo, il suo governo e tutti i belgi per il loro sostegno costante e a lungo termine all’Ucraina”.

Da parte sua il premier belga ha sottolineato che “tutte le armi coperte dall’accordo Belgio-Ucraina sono intese per l’utilizzo in territorio ucraino”. Gli F-16 belgi saranno consegnati all’Ucraina “il prima possibile”, con i primi velivoli previsti “entro la fine dell’anno”. “Gli ucraini possono respingere gli invasori russo solo se, come occidentali, facciamo di più, diamo più armi e lo facciamo più velocemente”, ha aggiunto. “Il supporto europeo resta forte, l’esito di questa guerra è fondamentale per l’UE!”.

Al termine del bilaterale Zelensky si recherà ad un aeroporto militare nei pressi di Bruxelles proprio dove sono parcheggiati alcuni degli F-16 della flotta belga.

Iniziativa olandese per Patriot

Intanto l’Olanda ha proposto di assemblare rapidamente un sistema di difesa aerea Patriot in stretta collaborazione con diversi partner e di consegnarlo all’Ucraina. La proposta verrà lanciata nel corso del Consiglio dei ministri della difesa dell’UE in programma oggi a Bruxelles.

L’Olanda contribuirà con componenti e parti di base provenienti dalle loro scorte e invita i paesi europei ad aggiungere componenti.

“Siamo impegnati con alcuni nostri partner ad assembleare i componenti, possiamo fornire all’Ucraina almeno un sistema completamente operativo in tempi brevi”, ha sottolineato la ministra della difesa olandese Kajsa Ollongren prima di entrare alla riunione.