Speranza di vita in Svizzera in aumento, tendenza secolare

(Keystone-ATS) Gli svizzeri sono sempre più longevi: l’anno scorso la speranza di vita nella Confederazione era di 85,5 anni per le donne e 82,2 per gli uomini. Si tratta di numeri da record, mai raggiunti fino al 2023.

Lo comunica Unisanté, il centro universitario di medicina generale e salute pubblica a Losanna, in una nota odierna.

Basandosi sui dati relativi ai decessi resi disponibili dall’Ufficio federale di statistica (UST), i ricercatori losannesi hanno calcolato che, rispetto al 2019, l’anno scorso gli abitanti e le abitanti elvetici hanno vissuto rispettivamente tre e quattro mesi in più.

Il 2023 è stato caratterizzato da una bassa mortalità: nonostante questa sia aumentata negli ultimi mesi dell’anno, il suo valore complessivo sui dodici mesi rimane basso. Il calo del numero dei decessi riguarda sia le donne sia gli uomini: tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione, nel 2019 in Svizzera ci sono stati circa 8’100 decessi tra le prime e 7’700 tra i secondi, per milione di abitanti. L’anno scorso sono decedute circa 7’900 donne e 7’400 uomini.

I dati sulla mortalità riguardanti gli ultimi anni rilevano un’altra tendenza. Nel 1960, i decessi si erano attestati al 32,1% del totale per le donne ultraottantenni e al 19,8% per gli uomini della stessa età. L’anno scorso le quote sono salite rispettivamente al 71,8% e al 55,3%. Se da un lato, quindi, si è registrato un aumento progressivo dei decessi di persone “over 80”, per le altre fasce d’età stilate dall’UST – sotto i 40 anni, tra i 40 e i 64 anni, tra i 65 e i 79 anni e oltre gli 80 anni di età – si è registrata una progressiva diminuzione della mortalità.

L’anno scorso la tendenza secolare all’aumento della speranza di vita sembra essersi ristabilita. Sarà interessante vedere se questo fenomeno continuerà in futuro, se si stabilizzerà attorno a un valore o, addirittura, se regredirà come accade in alcuni Paesi.

Un altro elemento che va considerato è l’andamento dell’aspettativa di vita in buona salute, un altro indicatore chiave in relazione alle questioni sociali e di salute pubblica, che secondo l’UST era aumentato leggermente nel 2022.