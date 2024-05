San Gottardo: galleria riaperta dopo incidente; tre feriti

(Keystone-ATS) Dopo essere stata chiusa per oltre due ore a causa di un incidente frontale, la galleria del San Gottardo è di nuovo percorribile in entrambe le direzioni. I viaggiatori diretti al sud delle Alpi per il lungo week-end di Pentecoste devono comunque armarsi di pazienza.

Al portale nord della galleria del San Gottardo si è formata una lunga colonna, che ha raggiunto un massimo di 12 chilometri, con tempi di attesa di circa due ore. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, si sono formate colonne per una lunghezza di 6 km, con ritardi di un’ora, ha indicato il Touring Club Svizzero.

Dal canto suo, la polizia cantonale ticinese ha confermato in una nota che nell’incidente verificatosi all’interno del tunnel sono rimaste ferite tre persone: un conducente ucraino di 35 anni e la sua passeggera 33enne anch’essa di nazionalità ucraina, che con la loro auto avevano invaso la corsia di sinistra, hanno riportato gravi lesioni. Dal canto suo, un 53enne italiano, alla guida di una vettura che circolava normalmente in senso opposto ed è stata urtata dal veicolo con occupanti ucraini, ha invece riportato “ferite serie”.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, è stato consigliato di deviare sulla A13 del San Bernardino. La strada del passo del San Gottardo è infatti tuttora chiusa per il persistente pericolo di valanghe, le abbondanti nevicate e l’arrivo tardivo delle temperature più miti in montagna. Il Dipartimento urano delle costruzioni ha annunciato ieri che la riapertura del passo è prevista per la fine del mese, a patto che le condizioni meteorologiche non la ritardino.