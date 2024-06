Russia: giornalista americano Gershkovich in tribunale per processo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il giornalista americano Evan Gershkovich, in carcere in Russia dal marzo del 2023 con l’accusa di spionaggio, è arrivato oggi nel tribunale di Ekaterinburg per l’inizio del suo processo, che si terrà a porte chiuse. Lo riportano i corrispondenti dell’AFP.

Giornalista del “Wall Street Journal”, il 32enne Gershkovich è stato arrestato nel marzo del 2023 dai servizi di sicurezza russi (Fsb), diventando così il primo reporter occidentale dall’era sovietica a essere accusato di spionaggio in Russia.

Gershkovich è apparso oggi in un box di vetro in un’aula del tribunale regionale di Sverdlovsk, con la testa rasata e una camicia scura a quadri. La stampa accreditata ha avuto un breve accesso all’aula prima che il processo iniziasse a porte chiuse.

Il tribunale ha in seguito annunciato che la prossima udienza del processo al giornalista del “Wall Street Journal” è stata fissata per il 13 agosto. Anche questa udienza si terrà a porte chiuse, riportano le agenzie Tass e Interfax.

Gershkovich, che ha lavorato anche per l’agenzia di stampa AFP a Mosca dal 2020 al 2022, è accusato di aver raccolto informazioni sensibili per conto della CIA su uno dei principali produttori di armi del paese, il costruttore di carri armati Uralvagonzavod.