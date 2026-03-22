Zurigo: rissa; 26enne afghano ferito gravemente

Keystone-SDA

Un 26enne afghano ha riportato gravi lesioni da taglio la notte scorsa nel quartiere Langstrasse di Zurigo in seguito a una rissa che ha coinvolto varie persone. È stato trasportato all'ospedale in condizioni critiche.

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(Keystone-ATS) Poco prima delle 4.00, una pattuglia della polizia ha trovato il ferito alla fermata dell’autobus Militär-/Langstrasse. L’uomo presentava una ferita da coltello al torace, ha indicato oggi la polizia comunale zurighese.

Stando alle prime informazioni, intorno alle 3.30 c’è stata una lite tra più persone. Al momento, i dettagli dell’accaduto e i motivi del gesto restano poco chiari. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni.