Zurigo: in migliaia al Pride per i diritti dei giovani

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All'insegna dello slogan "Protect queer youth - L'accesso crea futuro", diverse decine di migliaia di persone hanno sfilato oggi a Zurigo nell'ambito dello Zurich Pride.

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(Keystone-ATS) Per la prima volta il colorato corteo ha sfilato lungo la Bahnhofstrasse. “Il vostro posto è nel cuore di Zurigo”, ha affermato il nuovo sindaco Raphael Golta all’inizio del Pride. Tra i partecipanti c’era anche Campino, il cantante della band tedesca Die Toten Hosen, che si è mescolato alla folla di buon umore quando i manifestanti si sono messi in marcia. Anche l’ex sindaca Corine Mauch e l’ex consigliere comunale del PS André Odermatt hanno sfilato insieme a loro.

I partecipanti hanno preso sul serio le parole di Golta e hanno fatto vibrare la Bahnhofstrasse con musica ad alto volume e un’atmosfera festosa. Bolle di sapone salivano in un cielo senza nuvole, mentre i partecipanti si riparavano dal sole con ombrelli colorati e cercavano di procurarsi una brezza fresca sventolando ventagli dai colori dell’arcobaleno. Il corteo si è concluso sulla Landiwiese, dove erano previsti ulteriori discorsi.

Quest’anno al centro del Pride c’erano i giovani: per loro è stato chiesto l’accesso a spazi sicuri, sostegno, informazione e un’assistenza sanitaria libera da discriminazioni.