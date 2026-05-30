Zurigo: circa 2500 persone manifestano contro “città dei ricchi”

Keystone-SDA

Circa 2500 persone si sono radunate oggi pomeriggio a Zurigo per manifestare contro l'aumento degli affitti, le ristrutturazioni di lusso e l'allontanamento degli inquilini dai loro quartieri.

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(Keystone-ATS) L’azione, autorizzata, si è svolta all’insegna dello slogan “Contro una città dei ricchi”. Lungo il percorso della manifestazione si sono verificati isolati atti di vandalismo. Sul ponte Hardbrücke, alcuni partecipanti hanno lanciato palloncini d’acqua contro la Primetower.

Secondo le stime di una giornalista di Keystone-ATS, circa 2500 partecipanti hanno denunciato l’aumento degli affitti, le disdette collettive dei contratti di locazione e la perdita di alloggi a prezzi accessibili. Sempre più appartamenti vengono riaffittati a prezzi nettamente superiori dopo i lavori di ristrutturazione, costringendo gli inquilini di lunga data ad abbandonare i propri quartieri, hanno criticato gli organizzatori, un’alleanza di organizzazioni, collettivi, persone colpite e cittadini.

Le critiche non erano rivolte solo alle società immobiliari e agli investitori, ma anche alla politica. “Nonostante il governo rosso-verde, da anni non cambia nulla”, hanno sottolineato gli organizzatori.