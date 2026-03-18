Zoo di Basilea: è nata una giraffa del Kordofan

Keystone-SDA

Fiocco rosa allo zoo di Basilea: la settimana scorsa è nata una femmina di giraffa del Kordofan, specie minacciata di estinzione. La piccola sta bene e si chiama Xahara, che in arabo significa fiore del deserto, ha comunicato oggi lo stesso zoo.

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(Keystone-ATS) Xahara, è il settimo cucciolo per la madre Sophie, che ha 15 anni, e l’undicesimo per il padre Xamburu, che ha 16 anni. La piccola Xahara è nata l’11 marzo, due settimane prima del previsto, ma entro il normale periodo di gestazione di 13-15 mesi, precisa la nota.

Con Xahara il gruppo di giraffe dello zoo conta ora cinque esemplari: oltre alla piccola e ai suoi genitori, vi sono il maschio Vizuri, di due anni e la femmina Violette, di tre anni.

Le giraffe del Kordofan, inserite nella lista rossa dell’Unione mondiale per la conservazione della natura sono presenti nello zoo di Basilea da 15 anni, si legge nel comunicato. La loro popolazione che conta ormai solo 1400 esemplari nel loro habitat naturale – Sudan, Camerun, Ciad, Repubblica Centrafricana e Repubblica Democratica del Congo (RDC) – è diminuita dell’85% tra il 1985 e il 2015.