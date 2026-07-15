Zoo Basilea: giovane gorilla muore per morso padre

Keystone-SDA

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Il gruppo di gorilla dello zoo di Basilea ha registrato due decessi nell'arco di un giorno: il cucciolo della gorilla Joas è morto ieri dopo essere stato morso dal padre Yeba, maschio dominante di 14 anni, ha comunicato oggi lo zoo.

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(Keystone-ATS) Quest’ultimo ieri aveva annunciato che in giornata era stato soppresso il maschio Mobali, in seguito a un’aggressione subita da Yeba.

Nei primi giorni, Joas (37 anni), ha mostrato il tipico comportamento materno dei gorilla tenendo il cucciolo – una femmina di quattro giorni – stretta a sé. Ieri pomeriggio, Yeba ha manifestato interesse per la piccola prendendola con sé e non permettendo più alla madre di avvicinarsi. Ciò ha provocato degli scontri tra i due esemplari adulti, nel corso dei quali la piccola è stata uccisa da un morso accidentale al torace inflitto da Yeba.

Joas continua a portare con sé il cucciolo morto, scrive lo zoo. Si tratta di un comportamento tipico dei gorilla e lo zoo non lo ostacola. L’incidente evidenzia l’elevata complessità delle strutture sociali e delle relazioni all’interno dei gruppi di gorilla, viene sottolineato.

Per Joas si trattava del quinto cucciolo, mentre per Yeba era il primo, precisa il comunicato.

Lo zoo di Basilea aveva dovuto sopprimere ieri il gorilla maschio Mobali di 11 anni a causa di ferite da morso infertegli da Yeba nella zona genitale.

L’uccisione dei cuccioli è un comportamento osservato e scientificamente descritto nei gorilla, scrive lo zoo. È noto soprattutto tra gli animali che vivono in strutture di tipo harem. Le cause possono essere molteplici.

Lo zoo – secondo il comunicato – monitora le dinamiche del gruppo e si consulta con gli esperti. Particolare attenzione è rivolta agli sviluppi futuri, soprattutto in vista dell’attesa nascita di un altro cucciolo.

Stando allo zoo, il gruppo dei gorilla è ora composto da Yeba e dalle femmine Joas, Makala e Qaziba.