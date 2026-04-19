ZH: uomo ferito trovato in strada: la polizia brancola nel buio

Keystone-SDA

Un episodio sconcertante ha scosso Neftenbach (ZH) venerdì sera: un automobilista ha trovato un uomo gravemente ferito sul ciglio della strada della circonvallazione. Il 37enne presentava escoriazioni, ferite da taglio e aveva perso una scarpa.

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(Keystone-ATS) In ospedale gli sono state diagnosticate diverse fratture ossee, ha comunicato oggi la Polizia cantonale di Zurigo.

Fino ad ora le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a ricostruire cosa sia successo all’uomo e come si sia procurato lesioni così gravi. Il ferito non è stato in grado di fornire alcuna indicazione sull’accaduto. Secondo la polizia, non si esclude che sia rimasto coinvolto in un incidente.

Per fare luce sul caso, gli inquirenti hanno lanciato un appello ai testimoni: chiunque abbia notato venerdì sera un uomo di circa 180 cm, con capelli castani, jeans scuri, maglietta nera e zaino, o che possa fornire dettagli sulle sue ferite, è invitato a contattare la Polizia cantonale di Zurigo.

Finora tuttavia non si è presentato nessun testimone, ha indicato un portavoce della polizia all’agenzia Keystone-ATS. “Non sappiamo assolutamente nulla”, ha ammesso il responsabile della comunicazione. Anche la scarpa mancante dell’uomo non è ancora stata ritrovata.