ZH: scarcerato Brian Keller

Keystone-SDA

Brian Keller - noto con lo pseudonimo di Carlos e assurto tempo fa a detenuto più famoso del Paese - è stato scarcerato dalla detenzione preventiva. Nei suoi confronti era in corso un'indagine per minacce e altri reati, ma la presunta vittima ha ritirato la denuncia.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito oggi dal Ministero pubblico di Zurigo, Keller e la presunta vittima hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che prevede il ritiro della denuncia. Keller è stato rimesso in libertà oggi e la procura intende ora chiedere l’archiviazione del procedimento.