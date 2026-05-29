ZH: psichiatria Winterthur apre indagine dopo aggressione coltello

Keystone-SDA

L'aggressione con coltello avvenuta ieri alla stazione di Winterthur (ZH) ha fatto scattare un'indagine esterna presso la clinica psichiatrica della città. L'autore del gesto era stato infatti classificato come "non pericoloso per sé stesso né per gli altri".

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(Keystone-ATS) L’indagine amministrativa esterna ha lo scopo di verificare le procedure e le responsabilità che avrebbero portato alla dimissione dell’uomo, ha comunicato la clinica Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw), che si è detta scioccata e profondamente colpita dagli eventi. Il direttore cantonale della sicurezza Mario Fehr ha definito la valutazione dell’ipw un “evidente errore di valutazione”.

Il 31enne si era presentato spontaneamente alla polizia municipale di Winterthur lunedì. Quest’ultima lo aveva ricoverato in psichiatria con un provvedimento di ricovero a scopo assistenziale. Mercoledì, tuttavia, un medico lo aveva classificato come “non pericoloso per sé stesso e per gli altri”, consentendo all’autore del reato di lasciare la clinica. Il giorno successivo ha sferrato l’attacco alla stazione.