ZH: pedone viene investito da bicicletta in un sottopasso, morto

Keystone-SDA

Grave incidente sabato sera nel sottopassaggio ciclabile della stazione ferroviaria di Winterthur (ZH): un pedone è morto dopo essere stato investito da una bicicletta, ha indicato oggi la polizia comunale.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni intorno alle 21.45 la vittima, la cui identità non è ancora stata stabilita con certezza, è stata urtata da un ciclista 31enne, subito dopo una curva. Caduta a terra, ha subito lesioni gravissime e malgrado le cure prodigate è deceduta sul luogo del sinistro.

La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.