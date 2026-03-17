ZH: Nicolas Rimoldi ricorre contro condanna per calunnia

Keystone-SDA

Nicolas Rimoldi, presidente del movimento Mass-Voll, ricorre contro la sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo. A fine settembre, era stato condannato per calunnia a una pena pecuniaria sospesa di 15 aliquote giornaliere da 30 franchi.

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(Keystone-ATS) Il 31enne non accetta la sentenza e la impugna davanti tribunale superiore, ha indicato oggi lo stesso Rimoldi in una nota. La pena gli era stata inflitta per un post su X, precedentemente Twitter, in cui metteva in relazione l’ex presidente della Gioventù socialista (GISO) e granconsigliere, Nicola Siegrist, con i nazisti. Hitler sarebbe il modello di Siegrist, aveva scritto Rimoldi.

Rimoldi aveva già capito durante l’interrogatorio che i paragoni con Hitler possono avere rilevanza penale. “Ritiro l’affermazione secondo cui il signor Siegrist abbia Hitler come modello. Qui sono stato impreciso”, aveva dichiarato. Questo passo indietro però non lo aveva aiutato.

Il tribunale distrettuale era giunto alla conclusione che l’accusa di nazismo superava i limiti della libertà di espressione e doveva quindi essere punita. Una serie di altre ingiurie, tra cui “terrorista” e “nemico della Costituzione”, non era stata invece ritenuta penalmente rilevante.

Secondo il giudice, nelle dispute politiche è richiesta una certa cautela. “Non possiamo condannare ogni parola”, aveva affermato, ricordando però che secondo il Tribunale federale i paragoni con Hitler sono decisamente lesivi dell’onore e quindi passibili di pena.