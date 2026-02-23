ZH: jodel non sarà materia universitaria

Keystone-SDA

Un solo voto a favore al Gran consiglio zurighese. È l'esito di un'iniziativa individuale del parlamentare UDC Stefan Basler che chiedeva di proporre lo jodel come disciplina principale nelle scuole universitarie, analogamente a quanto accade a Lucerna.

(Keystone-ATS) Esponenti della sinistra e della destra hanno riconosciuto l’importanza del canto tradizionale dei pastori delle Alpi svizzere e il suo profondo radicamento nella cultura nazionale, tanto che dallo scorso dicembre è iscritto al patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Tuttavia tutti ritengono che non abbia posto quale disciplina universitaria finanziata dallo stato, anche alla luce dell’offerta già presente a Lucerna.

L’iniziativa di Basler, a sua volta cantante di jodel, nasce dall’inquietudine nel constatare una diminuzione di nuove compagnie di questo canton tradizionale. Inoltre secondo il democentrista non mancano solo i novizi ma anche i direttori di coro.

Dal settembre 2018 l’Università di scienze applicate e delle arti di Lucerna propone lo jodel come materia principale del suo indirizzo di musica folcloristica. Lo scorso anno una prima studentessa ha ottenuto il suo diploma di master.