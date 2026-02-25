ZH: due feriti leggeri in incidente con esplosivi

Keystone-SDA

Due persone sono rimaste leggermente ferite oggi nel primo pomeriggio a Illnau-Effretikon (ZH) in una detonazione avvenuta durante lo smaltimento regolare di diverse centinaia di chilogrammi di esplosivi. Lo ha reso noto la polizia cantonale.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto nell’impianto sperimentale e di formazione di Tätsch, utilizzato per testare tecniche di brillamento e svolgere esercitazioni antincendio.

Il forte boato è stato avvertito a diversi chilometri di distanza, hanno aggiunto le forze dell’ordine, precisando che eventuali danni agli edifici possono essere loro segnalati.

Le prime immagini provenienti dalla frazione di Luckhausen e dalla vicina Illnau mostrano finestre in frantumi e capannoni con lamiere divelte. Il servizio sismologico ha da parte sua registrato l’onda d’urto alle 13:07.