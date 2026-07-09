ZH: bimbo di sei anni muore investito a Oberwinterthur

Keystone-SDA

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Un bambino di sei anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto a Oberwinterthur, nel canton Zurigo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, il medico d'urgenza giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

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(Keystone-ATS) L’allarme è stato lanciato intorno alle 17:45 a causa di un incidente avvenuto in Stadlerstrasse, ha confermato oggi un portavoce della polizia comunale di Winterthur all’agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia precedentemente diffusa dal Blick.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente dell’auto, un uomo di 39 anni, stava parcheggiando l’auto sul piazzale della propria abitazione quando, probabilmente a causa della scarsa visibilità, non si sarebbe accorto della presenza del bambino, investendolo.

La polizia e il Ministero pubblico competente hanno avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.