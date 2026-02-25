ZH: 2 feriti leggeri e danni per esplosione in centro esercitazioni

Keystone-SDA

Due persone sono rimaste leggermente ferite oggi nel primo pomeriggio a Illnau-Effretikon (ZH) in una detonazione avvenuta durante lo smaltimento regolare di diverse centinaia di chilogrammi di esplosivi.

(Keystone-ATS) La polizia cantonale di Zurigo ha ricevuto diverse segnalazioni di danni agli edifici nelle vicinanze. Non è ancora possibile quantificarne l’entità, ma paiono ingenti, riferiscono questa sera le forze dell’ordine in una nota. L’esplosione ha generato un cratere di diversi metri di diametro.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.00 nell’area dell’impianto sperimentale e di formazione denominato Tätsch, situato nella frazione di Luckhausen. Vi si testano tecniche di brillamento e vi si svolgono esercitazioni antincendio.

I feriti sono due operatori attivi a Tätsch. Sono stati soccorsi sul posto. Non vi è stato alcun pericolo per la popolazione, ha indicato un portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS. Il Ministero pubblico ha avviato un’inchiesta.