Zermatt: due alpinisti morti sul Cervino

Keystone-SDA

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Ancora un dramma della montagna in Svizzera: domenica sono morti due alpinisti sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Hörnli. L'incidente si è verificato verso le 11.00 a una quota di 4030 metri, secondo una nota odierna della procura vallesana.

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(Keystone-ATS) Un elicottero di Air Zermatt, allertato da una terza persona, è giunto sul posto della tragedia, ma per i due scalatori non c’era più nulla da fare. L’identificazione formale delle vittime è tutt’ora in corso.