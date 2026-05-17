Zelensky: nostri attacchi giustificati, Mosca metta fine a guerra

Keystone-SDA

"Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate".

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(Keystone-ATS) Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivendica su Telegram gli attacchi contro la Russia. “Questa volta, i droni hanno raggiunto la regione di Mosca, e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro Paese deve porre fine alla guerra”.

“Sono grato all’Sbu e a tutte le Forze di Difesa per la loro precisione. La distanza dal confine statale dell’Ucraina è di oltre 500 km. La concentrazione della difesa aerea russa nella regione di Mosca è la più grande. Ma ce la faremo”, aggiunge.

Il ministero della Difesa ucraino ha poi confermato gli attacchi contro diverse strutture a Mosca e nella regione, tra cui una raffineria di petrolio, un deposito di petrolio e impianti di produzione di microelettronica.

Il dipartimento ha affermato che Mosca e la regione circostante hanno subito uno degli attacchi più gravi durante la guerra su vasta scala. “La guerra sta tornando da dove è venuta”, ha osservato il Ministero della Difesa.