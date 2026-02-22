Zelensky: nelle ultime ore colpiti da 300 droni e 50 missili

Keystone-SDA

In nottata la Russia ha colpito diverse aree dell'Ucraina con "quasi 300 droni" e "50 missili di vario tipo, una quota significativa dei quali balistici": lo ha reso noto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

1 minuto

(Keystone-ATS) I raid hanno colpito Kiev e la sua regione, nonché le regioni di Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Poltava e Sumy, ha aggiunto.

Nel corso dell’attacco una persona “è stata uccisa” nel distretto di Fastiv, mentre altre otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, ha poi riferito Zelensky. “L’obiettivo principale dell’attacco è stato il settore energetico”, ha precisato.