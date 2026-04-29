Zelensky: “nuove sanzioni contro Mosca per i bambini rapiti”
"Abbiamo adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro entità russe coinvolte nel rapimento di bambini ucraini e contro navi della flotta ombra russa". Lo annuncia in un post sul proprio profilo X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
(Keystone-ATS) “Le prime misure comprendono individui coinvolti nel trasferimento di bambini ucraini dai territori occupati, nella cancellazione della loro identità e nel loro occultamento”, scrive Zelensky, specificando che “tra i sanzionati figurano funzionari di Mosca, collaborazionisti e propagandisti”.
“Il secondo elenco riguarda 23 navi utilizzate dalla Russia per l’esportazione di petrolio. Alcune di queste imbarcazioni sono già soggette a sanzioni da parte dei nostri partner”. Infine, l’annuncio di nuove misure: “Stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni di particolare importanza che sarà reso noto a breve”, conclude il leader ucraino.