Zelensky, Mosca chiede 30’000 soldati nordcoreani in più

Keystone-SDA

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha chiesto alla Corea del Nord 30'000 soldati aggiuntivi per combattere in Ucraina, oltre a sistemi lanciamissili.

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(Keystone-ATS) “La Russia vuole ricevere altri 30’000 soldati dalla Corea del Nord. Da giugno, nella regione russa di Voronež (vicino al confine con l’Ucraina, ndr) sono in corso i preparativi per il loro arrivo”, ha affermato Zelensky su X.

Pyongyang ha inviato migliaia di soldati per aiutare Mosca a respingere la controffensiva ucraina nella regione russa di Kursk nel 2024. Dal 2022 ha anche fornito armi per sostenere l’invasione russa. Secondo la Corea del Sud, circa 2’000 soldati nordcoreani sono stati uccisi nella guerra.

Mentre “la Corea del Nord si sta preparando a trasferire ulteriori lanciatori di missili balistici in Russia. Questa è una minaccia non solo per l’Ucraina. La Russia sta aiutando la Corea del Nord a imparare a fare la guerra, a migliorare le proprie armi e ad acquisire una reale esperienza di combattimento nel loro utilizzo”, ha aggiunto. “Tutto ciò rappresenta una minaccia per chiunque in Asia si trovi nel raggio d’azione dei missili nordcoreani”, ha avvertito il presidente ucraino.