Zelensky, ‘c’è una finestra fino al Midterm per trovare la pace’

Keystone-SDA

L'Ucraina vede una "possibilità" di raggiungere un accordo di pace sulla guerra scatenatasi per l'invasione russa prima delle elezioni di Midterm negli Usa, previste a novembre: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista a Sky News.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Credo che abbiamo una possibilità. Detto tra noi, quello che penso davvero del prossimo anno … dipende da questi mesi, se avremo la possibilità di finire la guerra prima dell’autunno. Prima delle elezioni, elezioni importanti e influenti negli Stati Uniti. Se sarà possibile raggiungere la pace, avremo – ora abbiamo – questa finestra”, ha detto il leader ucraino in parole riportate dal sito dell’emittente.

Zelensky, riferisce in aggiunta Sky News, ha anche ribadito di essere “pronto” a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per sostenere colloqui di pace, ma partendo dalla posizione di “non voler cedere” territori a Mosca.