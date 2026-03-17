Zanzara con dengue a nord delle Alpi, è la prima volta

Keystone-SDA

Il laboratorio cantonale di Basilea Città ha rilevato il virus dengue in una zanzara tigre. Si tratta del primo caso registrato a nord delle Alpi, si legge in un comunicato odierno.

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(Keystone-ATS) Gli esperti hanno fatto questa scoperta durante un campionamento effettuato nel 2024 nell’ambito del monitoraggio pilota sul genere Aedes, di cui fa parte anche la zanzara tigre asiatica. Nelle condizioni climatiche locali si tratta di un “evento raro”, ha scritto il laboratorio cantonale.

Il virus dengue negli ultimi anni si è fortemente diffuso e il numero di casi è cresciuto, con i primi contagi diretti avvenuti anche in Europa. Tali trasmissioni dirette non sono comunque al momento note in Svizzera.

Quest’ultima eventualità, spiegano gli esperti basilesi, è in linea di principio possibile, ma poco probabile, poiché per trasmettere la dengue servono solitamente temperature alte. In Svizzera le condizioni ideali si limitano quindi solamente alla piena estate.

Anche l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) valuta il rischio come limitato.