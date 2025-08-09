La televisione svizzera per l’Italia

Wsj, Ue e Kiev presentano controproposta sull’Ucraina

Keystone-SDA

I Paesi europei e l'Ucraina hanno risposto al piano di Vladimir Putin per la tregua con una controproposta che, a loro avviso, dovrebbe essere il quadro di riferimento.

1 minuto
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale gli europei e gli ucraini hanno respinto la proposta russa di scambiare alcune regioni del Donetsk controllate dall’Ucraina per il cessate il fuoco.

La controproposta è stata avanzata nel corso dell’incontro nel Regno Unito e include la richiesta di un cessate il fuoco prima di intraprendere qualsiasi altra azione, oltre a prevedere che ogni scambio di territorio avvenga in modo reciproco.

