World Press Photo: vince foto di famiglia migranti separata da Ice

Keystone-SDA

Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto oggi il primo premio al World Press Photo 2026.

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(Keystone-ATS) L’immagine, scattata dalla fotografa americana Carol Guzy dell’agenzia di stampa statunitense Zuma e dell’iWitness Institute per il Miami Herald, mostra il momento straziante in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai figli dopo un’udienza presso il tribunale dell’immigrazione di New York il 26 agosto 2025.