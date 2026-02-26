WEF: il CEO si dimette per lo scandalo Epstein

Keystone-SDA

Il presidente e CEO del Forum economico mondiale (WEF), Børge Brende, ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo che il forum ha avviato un'indagine indipendente sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein.

(Keystone-ATS) “Dopo lunga riflessione, ho deciso di lasciare le mie funzioni (…), sono convinto che il Forum può ora proseguire il suo importante lavoro senza distrazioni”, scrive in un comunicato l’ex diplomatico norvegese.

Le redini vanno ora, ad interim, ad Alois Zwinggi, secondo quanto dichiarato dallo stesso WEF in una nota separata.

Brende ha annunciato la sua decisione a seguito delle rivelazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui il norvegese avrebbe avuto tre cene di lavoro con Epstein e anche comunicato con il finanziere pedofilo tramite e-mail e sms.