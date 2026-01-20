WEF: degenerata la protesta di Zurigo

Keystone-SDA

Scontri si sono registrati alla fine della manifestazione anti Trump ieri sera a Zurigo. Diverse migliaia di persone hanno partecipato all'evento organizzato in occasione dell'avvio del Forum economico mondiale (WEF).

(Keystone-ATS) Graffiti sono stati disegnati lungo il percorso del corteo, vernice è stata lanciata sulle facciate e vetrine sono state rotte, ha comunicato la polizia zurighese. L’ammontare dei danni non è ancora noto.

A fine corteo, membri dei “black bloc” e altri manifestanti hanno continuano il percorso, questa volta in maniera non autorizzata, nelle zone della Militärstrasse e della Kasernenstrasse. Dopo aver inizialmente tollerato lo sbarramento di una strada, la polizia ha disperso i manifestanti con l’uso di cannoni ad acqua, attorno alle 21:30.

I partecipanti alla protesta se la sono allora presa con le forze dell’ordine, lanciando pietre e fuochi d’artificio, provocando la risposta degli agenti con lacrimogeni e proiettili di gomma, si legge nella nota. Attorno alle 23:00 è tornata la calma.

La polizia ha sottolineato che al momento non si hanno notizie di feriti. L’evento era stato organizzato dal Movimento per il Socialismo, per protestare contro la presenza del presidente statunitense Donald Trump al WEF di Davos.