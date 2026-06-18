VS: voleva pulire le finestre ma cade nel vuoto, muore 55enne

Keystone-SDA

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Una 55enne è morta ieri a Sion dopo essere precipitata dal proprio appartamento. Stando a quanto scrive oggi la polizia cantonale vallesana in una nota, la donna era impegnata nella pulizia delle finestre della sua abitazione.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto attorno alle 17:00. La vittima, di nazionalità svizzera, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata d’urgenza all’ospedale di Sion, dove è successivamente deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un’inchiesta per determinare con precisione le circostanze dell’accaduto.