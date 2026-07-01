VS: lefebvriani consacrano i nuovi vescovi, è scisma

Keystone-SDA

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I lefebvriani hanno mantenuto il punto. Ad Ecône, in Vallese, sono stati consacrati oggi quattro nuovi vescovi, senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi.

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(Keystone-ATS) Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno.

I vescovi ordinati senza mandato del Papa sono: Abate Pascal Schreiber (Svizzera); Abate Michael Goldade (Stati Uniti); Abate Michel Poinsinet di Sivry (Francia); Abate Marc Hanappier (Francia).

Il primo atto della consacrazione vera e propria, nel corso di una cerimonia alla quale stanno assistendo 17 mila fedeli, è stata l’imposizione delle mani sul capo dei nuovi vescovi da parte del celebrante, mons. Alfonso de Galarreta, e da mons. Bernard Fellay, co-consacrante.

Quanto capitato oggi era già successo esattamente 38 anni fa. Il 30 giugno 1988 infatti, Marcel Lefebvre consacrò quattro vescovi senza l’autorizzazione di Giovanni Paolo II. Nei giorni successivi, la Santa Sede dichiarò la scomunica di Lefebvre, del vescovo co-consacrante Antonio de Castro Mayer e dei quattro nuovi vescovi di allora, tra cui proprio Fellay e de Galarreta. Giovanni Paolo II parlò di “un atto di disobbedienza” e lo qualificò come “atto scismatico”.

“Trentotto anni fa monsignor Marcel Lefebvre è stato condannato, non possiamo aspettarci qualcosa di diverso”, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, don Davide Pagliarani, nell’omelia della messa. Citando il Vangelo, ha aggiunto: “Gesù Cristo ci fornisce la risposta: ‘Beati siete voi quando vi perseguiteranno, quando diranno falsamente ogni cosa contro di voi a causa mia, godete ed esultate perché la vostra ricompensa è grande nei Cieli'”.