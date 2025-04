VS: forti precipitazioni, dichiarata “situazione particolare”

Keystone-SDA

Il Consiglio di Stato vallesano ha dichiarato la "situazione particolare" nel cantone a causa delle eccezionali nevicate delle scorse ore. Valanghe e cadute di alberi possono verificarsi a tutte le quote, si legge in una nota diffusa poco fa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tutte le scuole sono chiuse oggi, comprese quelle professionali, ha precisa l’esecutivo cantonale, consigliando alla popolazione di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di non camminare nei boschi o in prossimità di alberi. Il governo chiede inoltre alla popolazione di non filmare gli eventi e di attenersi strettamente agli ordini delle autorità.

Le persone che avevano programmato di recarsi in Vallese per le vacanze di Pasqua “sono invitate a posticipare il loro arrivo di un giorno”. La neve dovrebbe continuare a cadere nel cantone fino al pomeriggio.