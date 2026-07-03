VS: caduta in crepaccio su ghiacciaio Trift fatale per alpinista

Keystone-SDA

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Una persona è deceduta ieri mattina sul ghiacciaio del Trift, sopra Saas-Grund (VS), dopo essere scivolata in un crepaccio. Lo riferisce oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.

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(Keystone-ATS) Ieri verso le 10.30 due alpinisti stavano salendo verso il Weissmies, quando uno di loro è scivolato su un pendio ghiacciato, finendo in un crepaccio.

I soccorsi sono rapidamente giunti sul luogo dell’incidente a bordo di un elicottero di Air Zermatt, ma una volta localizzata la vittima – la cui identità deve ancora essere formalmente stabilita – ne hanno soltanto potuto constatare il decesso. Il ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti.