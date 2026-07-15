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VS: alpinista polacca muore precipitando dalla Punta Dufour

Keystone-SDA

Un'alpinista polacca di 33 anni è deceduta ieri precipitando dalla Punta Dufour (VS), che con i suoi 4'634 metri è la più alta vetta alpina svizzera. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora poco chiare, ha indicato oggi la polizia cantonale vallesana.

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(Keystone-ATS) La donna si trovava, insieme a un altro alpinista, in fase di discesa dalla montagna intorno alle 15.45, viene precisato. Dopo la caduta della 33enne, l’uomo ha allertato i soccorsi, che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il ministero pubblico ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente.

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