I cittadini del cantone Neuchâtel hanno respinto un'iniziativa popolare che prevedeva di abbassare la maggiore età civica a 16 anni. Nel cantone Argovia, invece, le condizioni per la naturalizzazione sono state inasprite. Riepilogo di tutte le principali votazioni cantonali e comunali del weekend.

Neuchâtel, i 16enni dovranno pazientare Fine della finestrella

Con il 58,5% di "no" i votanti del cantone Neuchâtel hanno bocciato domenica l'iniziativa popolare cantonale denominata "Per il diritto di voto a 16 anni su domanda".

In Svizzera il cantone Glarona rimane così l'unico a concedere questo diritto a livello cantonale e comunale.

Il progetto prevedeva che per l'ottenimento del diritto di voto i giovani fra i 16 e i 18 anni avrebbero dovuto fare esplicita richiesta presso l'ufficio elettorale del proprio comune. Non avrebbero comunque in alcun caso avuto diritto ad essere eletti.



L'obiettivo era quello di coinvolgere maggiormente nella vita pubblica i giovani particolarmente attivi e interessati alla politica, che avrebbero in questo modo potuto partecipare alle decisioni che riguardano il loro futuro.

Secondo i favorevoli si sarebbe trattato di un rafforzamento della democrazia, mentre gli oppositori denunciavano una perdita di coerenza con la maggiore età dal punto di vista penale e civile. Ad esempio, un giovane avrebbe avuto il diritto di votare ma non di firmare da solo un contratto d'apprendistato.

La bocciatura odierna potrebbe frenare i progetti simili in elaborazione in altri cantoni svizzeri.

Argovia, naturalizzazione un po' più difficile Fine della finestrella

Chi ha beneficiato dell'assistenza sociale, dovrà aspettare almeno dieci anni per ottenere la cittadinanza svizzera. La nuova legge che introduce questo periodo di attesa è stata accettata dal 64,8% dei votanti.



Il testo, approvato dalla maggioranza di centro-destra del Parlamento cantonale, prevede anche nuove norme per i test di naturalizzazione.

Chi inoltrerà una simile richiesta al comune di residenza dovrà rispondere correttamente ad almeno tre quarti delle domande standardizzate elaborate dalle autorità cantonali.

Da notare che a livello federale e in molti cantoni, il periodo d'attesa per chi ha ricevuto contributi dell'aiuto sociale è di tre anni. Un'attesa di 10 anni è in vigore anche nel canton Berna. Nei Grigioni i candidati al passaporto rossocrociato devono dimostrare di aver rimborsato i contributi dell'aiuto sociale ricevuti negli ultimi 10 anni. Basilea Campagna e Turgovia prevedono invece un periodo di attesa di 5 anni.

Sciaffusa, finanze dei partiti più trasparenti Fine della finestrella

Dopo Ticino, Ginevra, Neuchâtel, Sciaffusa dovrà mettere in atto misure sulla trasparenza del finanziamento dei partiti. L'iniziativa promossa dalla Gioventù socialista denominata "Per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici" è stata infatti approvata con il 53,8% di voti. Iniziative analoghe sono state approvate anche a Svitto e Friburgo, ma in entrambi i cantoni non sono ancora entrate in vigore.



Il testo accettato a Sciaffusa esige che i partiti pubblichino i bilanci delle campagne per le elezioni e le votazioni con i nomi di privati e società che donano più di 3000 franchi in un anno. Chi si candida per una carica pubblica a livello comunale o cantonale dovrà inoltre dichiarare i propri legami d'interesse.

Ritenendola di difficile applicazione, il governo e la maggioranza del parlamento erano contrari all'iniziativa. La legge introduce in effetti l'obbligo di presentare delle liste per le elezioni degli esecutivi cantonali e comunali. Con il sistema maggioritario finora in vigore, ogni avente diritto al voto era in teoria eleggibile.

San Gallo, gli stipendi dei membri delle autorità comunali non passeranno al vaglio del popolo Fine della finestrella

Col 53% di 'no', i votanti del cantone San Gallo hanno respinto un'iniziativa popolare promossa dall'Unione democratica di centro (destra conservatrice), dalla sezione giovanile del Partito liberale radicale (destra) e dai Verdi denominata "Lo stipendio delle autorità davanti al popolo".

Il testo chiedeva che i votanti potessero esprimersi sugli stipendi delle autorità comunali attraverso un referendum facoltativo o obbligatorio. Sia il governo che il parlamento raccomandavano di respingere l'iniziativa.

Clavaleyres cambia cantone Fine della finestrella

Il passaggio di un piccolo comune di meno di 50 abitanti da un cantone a un altro non stravolge sicuramente gli equilibri geopolitici della Svizzera. Tuttavia, un simile evento è molto raro e va sicuramente sottolineato. Così come va sottolineato il consenso quasi unanime dei votanti dei due cantoni che erano chiamati ad esprimersi.

Il passaggio di Clavaleyres dal cantone Berna a quello di Friburgo è infatti stato accettato in quest'ultimo dal 96,2% dei votanti. A Berna, che perde circa un chilometro quadrato di territorio, la proporzione di 'sì' è stata leggermente inferiore, ma pur a un soffio dal 90%.

Affinché il cambiamento di cantone sia effettivo, ora manca solo il nullaosta del Parlamento federale, che però dovrebbe essere una pura formalità. Se tutto andrà come previsto, Clavaleyres entrerà a far parte del cantone Friburgo nel 2022 e potrà così aggregarsi al vicino comune di Morat.

