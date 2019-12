Una discussione in famiglia o tra amici, anche al tavolino di un bar, non è contemplata, ha precisato Keller-Sutter.

Per finire davanti a un giudice accusati di un comportamento discriminatorio o incitante all'odio, le parole dovranno essere pronunciate (o gli atti essere commessi) in pubblico e intenzionalmente (si deve essere cioè cercato deliberatamente di colpire qualcuno).

I dibattiti d'opinione come quelli sul "matrimonio per tutti" resteranno possibili, ha chiarito. Ciascuno potrà continuare a esprimere la propria opinione, anche critica, e le proprie convinzioni religiose.

La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha lanciato martedì la campagna in favore dell'estensione delle attuali norme penali contro la discriminazione razziale ai comportamenti e alle esternazioni che incitano all'odio o discriminano le persone per il loro orientamento sessuale. Una modifica di legge sulla quale si voterà in Svizzera il prossimo 9 febbraio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Norme anti-omofobia, "libertà d'espressione garantita" 17 dicembre 2019 - 22:00 La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha lanciato martedì la campagna in favore dell'estensione delle attuali norme penali contro la discriminazione razziale ai comportamenti e alle esternazioni che incitano all'odio o discriminano le persone per il loro orientamento sessuale. Una modifica di legge sulla quale si voterà in Svizzera il prossimo 9 febbraio. In futuro, nessuno potrà essere discriminato perché omo-, bi- o eterosessuale. La ministra di giustizia e polizia Keller-Sutter, esprimendosi davanti ai media, ha invitato il popolo svizzero ad approvare l'estensione della norma antirazzismo, sostenendo che la libertà di espressione -al contrario di ciò che paventa il comitato referendario- sarà garantita. Perché si vota L'articolo 261bis del Codice penale svizzero punisce la discriminazione e l'incitamento all'odio basati su razza, etnia e religione. Il 14 dicembre 2018, le Camere federali hanno dato seguito a un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Mathias Reynard (PS) per estendere la norma alle esternazioni che prendono di mira l'orientamento sessuale. In seguito alla riuscita del referendum (un comitato costituito da esponenti della destra conservatrice ha raccolto oltre 70'000 firme), la modifica del Codice penale e del Codice penale militare sarà sottoposta a votazione popolare. I dibattiti d'opinione come quelli sul "matrimonio per tutti" resteranno possibili, ha chiarito. Ciascuno potrà continuare a esprimere la propria opinione, anche critica, e le proprie convinzioni religiose. Sarà invece vietato ciò che è profondamente lesivo della dignità umana, ovvero negare diritti a una persona o trattarla come inferiore. "In pubblico e intenzionalmente" Per finire davanti a un giudice accusati di un comportamento discriminatorio o incitante all'odio, le parole dovranno essere pronunciate (o gli atti essere commessi) in pubblico e intenzionalmente (si deve essere cioè cercato deliberatamente di colpire qualcuno). Una discussione in famiglia o tra amici, anche al tavolino di un bar, non è contemplata, ha precisato Keller-Sutter. La ministra ha inoltre osservato che l'attuale articolo di Codice penale -che protegge dalla discriminazione e dall'odio basati su razza, etnia o religione comminando fino a tre anni di detenzione all'autore del reato- è in vigore dal 1995 e ha permesso ai giudici di sviluppare una giurisprudenza, che accorda grande importanza alla libertà d'espressione.