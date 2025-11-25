Von der Leyen, ‘uso asset russi centrale nei negoziati’

Il continuo sostegno all'Ucraina e "l'aumento della pressione" sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi.

(Keystone-ATS) Lo ha scritto su X la presidente della Commissione accogliendo con favore la presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio alla riunione.

“Abbiamo bisogno di una forte cooperazione transatlantica. Perché funziona”, ha scritto von der Leyen rimarcando che “un punto centrale dei negoziati è la questione del finanziamento dell’Ucraina, compreso l’utilizzo dei beni sovrani russi immobilizzati”.

Sulla cooperazione tra Europa e Usa von der Leyen ha fatto riferimento “all’impatto significativo delle nostre ondate coordinate e successive di sanzioni contro l’economia russa. Stanno riducendo le risorse di cui la Russia dispone per condurre la sua guerra di aggressione. E poiché la pressione rimane l’unico linguaggio a cui la Russia risponde, continueremo ad aumentarla fino a quando non ci sarà una reale volontà di impegnarsi su un percorso credibile verso la pace”.

“Mentre l’Europa e i suoi partner sono pienamente impegnati nella ricerca di una pace giusta e sostenibile, ieri sera la Russia ha intensificato i suoi attacchi su Kiev, con missili e droni che hanno persino violato lo spazio aereo moldavo e rumeno. Questo è l’ennesimo promemoria del fatto che la sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa. Gli interessi dell’Ucraina sono i nostri interessi. Sono inseparabili”, ha rimarcato.