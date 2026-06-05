Von der Leyen, ‘allargamento basato sul merito ma non è lento’

Keystone-SDA

L'allargamento è un processo "basato sul merito ma non per questo deve essere lento. Vogliamo renderlo più veloce e più credibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a margine del summit Ue-Balcani.

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(Keystone-ATS) L’allargamento per l’Ue significa “più sicurezza, prosperità e un ruolo più grande per l’Europa nel mondo”, ha aggiunto von der Leyen elogiando, in particolare, gli sforzi di Montenegro e Albania, i due Paesi dei Balcani più avanti nel processo di adesione.