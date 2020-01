Stati Uniti e Canada sono convinti che il Boeing 737 della Ukraine Airlines precipitato mercoledì poco dopo il decollo a Teheran sia stato abbattuto per errore da un missile antiaereo iraniano. Una versione ufficializzata giovedì in serata dal premier canadese Justin Trudeau, basata sull'esame di immagini satellitari e dati raccolti dai radar.





Il premier canadese Justin Trudeau in conferenza stampa a Ottawa, prima di partecipare a una veglia in memoria dei connazionali morti nella sciagura. (Keystone / Sean Kilpatrick)

"Abbiamo informazioni da molteplici fonti, principalmente dai nostri alleati e nostri servizi segreti, che indicano che l'aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano. Forse involontariamente", ha dichiarato Trudeau.





(2) Il luogo della sciagura indicato su una cartina OpenStreetMap (datawrapper)

I sospetti

La sciagura è avvenuta nella notte in cui l'Iran ha sferrato un attacco missilistico contro due basi militari che ospitano soldati statunitensi in Iraq. La difesa contraerea di Teheran, in allerta per una possibile rappresaglia americana, potrebbe essersi attivata per errore.

Volo PS752. A bordo dell'apparecchio, il cui schianto è costato la vita a 176 persone, c'erano 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi e una decina tra afghani, tedeschi e britannici. La dinamica del crash aveva da subito sollevato dubbi: il 737-800 sarebbe in grado di volare anche con un solo motore, il velivolo aveva tre anni, i piloti erano esperti e le condizioni di visibilità e atmosferiche risultavano buone. Fine della finestrella

Il sospetto che l'incidente non fosse stato causato da un problema tecnico ma da un impatto in volo era stato avanzato sia da Kiev (benché il presidente Volodymyr Zelensky avesse invitato ad "astenersi da congetture", per le autorità ucraine non è possibile escludere la collisione con un missile o ad esempio un drone) sia da fonti di intelligence statunitensi e irachene.

"Qualcuno potrebbe aver commesso un errore", ha d'altra parte dichiarato giovedì il presidente americano Donald Trump. "Ho un mio sospetto su quanto accaduto".



Il luogo della sciagura. (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

"Ipotesi illogica"

Per la Repubblica islamica, le "voci" sullo scontro con un razzo sono "senza senso". Secondo il responsabile dell'aviazione civile, il viceministro dei trasporti Ali Abedzadeh, "diversi voli interni e internazionali volavano nello spazio aereo iraniano nello stesso momento alla stessa altitudine" e non hanno avuto problemi.

"L'aereo, che all'inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell'aeroporto", spiegano gli esperti di Teheran, "ha virato a destra a causa di un problema e stava tornando all'aeroporto nel momento dell'incidente".





(1) Servizio di Infonotte sulle dichiarazioni di Justin Trudeau Nel servizio RSI, le dichiarazioni di Justin Trudeau e la ricostruzione

Oltre ai servizi segreti di USA, Iraq e Canada, anche una fonte del Pentagono -citata da Newsweek- sostiene che l'aereo è stato colpito da un missile terra-aria Tor M-1 di fabbricazione russa. La batteria antiaerea iraniana era in allerta per possibili risposte ai raid appena compiuti contro le basi in Iraq.

Fonti della CBS riferiscono inoltre che i servizi USA avrebbero intercettato segnali di due missili lanciati dagli iraniani, seguiti poco dopo da un'esplosione.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (News e Infonotte del 09.01.2020)

