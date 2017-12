Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gli svizzeri Sciboz e Tièche sul tetto del mondo 19 ottobre 2017 - 21:08 Il record del mondo di distanza percorsa con un pallone a idrogeno è ormai appannaggio della Svizzera. Laurent Sciboz e Nicolas Tièche, che fanno parte della squadra "Fribourg Challenge", hanno volato per 3’666 chilometri superando il precedente primato di 3’400 chilometri. I due piloti sono partiti domenica 8 ottobre da Albuquerque, nello Stato del Nuovo Messico a sud-est degli Stai Uniti e sono atterrati quasi tre giorni dopo nei pressi di Labrador, in Canada. Il volo è durato in totale 59 ore e 35 minuti, superando il record precedente, detenuto dal 2005 dai due belgi Robert Berben e Benoît Siméons. In totale una quindicina di persone hanno assistito i due, tra cui anche specialisti meteo, fisici e strateghi. In particolare, l'Alta scuola d'ingegneria e d'architettura di Friburgo ha fornito un prezioso aiuto in diversi ambiti: dalla sabbia per gestire l'altitudine dell'aerostato, alle simulazioni digitali che hanno permesso di ottimizzare le traiettorie. Le testimonianze dei protagonisti nel servizio del TG.