La scuola politica dei 5 Stelle a Pescara 20 gennaio 2018 - 22:35 È in corso a Pescara, tra venerdì e domenica, un raduno di candidati e attivisti del Movimento 5 Stelle per l'istruzione e la formazione della nuova classe dirigente. Un momento di scuola politica in linea con le recenti svolte della formazione. Una struttura più rigida, nuove regole e un unico capo politico nella figura di Luigi Di Maio. Un nuovo simbolo, senza il nome di Beppe Grillo. Per tre giorni, lezioni e conferenze accolgono i quasi 1600 tra attivisti e aspiranti parlamentari.