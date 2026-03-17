Visita ticinese a Coira, sul tavolo pure la criminalità organizzata

Keystone-SDA

Il Governo retico e quello ticinese si sono incontrati oggi a Coira. 13 i punti all'ordine del giorno fra cui i danni causati dall'alluvione di due anni fa e anche i rischi d'infiltrazione della criminalità organizzata sul territorio svizzero.

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(Keystone-ATS) “Abbiamo avuto tante trattande sulle finanze e sulla collaborazione. Non abbiamo approfondito il tema riguardante Roveredo. Al momento non c’è niente da dire”, ha dichiarato a Keysone-ATS il presidente del Governo grigionese, Martin Bühler (PLR), al termine dell’incontro di lavoro.

Bühler si riferisce all’operazione internazionale antidroga avvenuta a fine febbraio, che ha visto l’arresto in Francia e in Italia di quattro persone in possesso di un diritto di soggiorno a Roveredo in Mesolcina. Il tema sta tenendo banco nelle ultime settimane ed è diventato anche di interesse politico. Il Municipio di Roveredo ha infatti scritto a Coira per capire come mai una delle persone arrestate sia stata accolta nei Grigioni, quando in Ticino invece non aveva ricevuto il permesso a causa dei precedenti penali. La settimana scorsa il Consigliere di Stato Peter Peyer (PS) ha detto che fornirà risposte agli interrogativi del Comune.

Sempre la settimana scorsa il presidente della Deputazione grigionitaliana in Gran Consiglio, Samuele Censi (PLR), ha annunciato l’inoltro di un atto parlamentare nella sessione di aprile.

Secondo il presidente del Consiglio di Stato ticinese, Norman Gobbi (Lega), la visita odierna ha permesso di confermare la solidità dei rapporti fra i due Cantoni. “Sono intensi su tutte le dimensioni, anche nel contrasto alle organizzazioni criminali. Non da oggi o da ieri, da quando queste notizie sono apparse, ma da tempo”, ha sottolineato Gobbi, specificando la collaborazione per lottare contro le società bucalettere.

Un incontro “costruttivo”

Fra gli altri punti discussi c’erano anche i danni del maltempo causati dall’alluvione nel 2024, la futura gestione del lupo e la peste suina africana. Nella Casa Grigia, sede del Governo retico, si è discusso anche del pacchetto si sgravio previsto dalla Confederazione, la promozione della lingua e della cultura italiana e le relazioni con la vicina Italia.

In complessiva il Governo grigionese ha definito l’incontro “costruttivo” nel comunicato diramato nel tardo pomeriggio.