Visana, profitti in forte crescita nel 2024

Keystone-SDA

Profitti in forte crescita nel 2024 per Visana, grazie al buon risultato ottenuto dagli investimenti e nel comparto delle polizze complementari.

(Keystone-ATS) L’assicuratore malattia e infortuni ha chiuso l’esercizio con un utile di 169 milioni di franchi, a fronte dei 5 milioni realizzati l’anno precedente e alla perdita di 76 milioni del 2022.

In un comunicato odierno la società definisce “eccellente” il risultato delle operazioni d’investimento, pari a 151 milioni. Ampio è stato anche l’avanzo, pari a 48 milioni, nelle complementari. Nel comparto dell’assicurazione obbligatoria è stata per contro osservata una perdita di 17 milioni, comunque inferiore al rosso di 100 milioni del 2023, dovuta “all’impossibilità di coprire i costi con i premi in concomitanza con il forte aumento dei costi sanitari”. I premi lordi totali hanno superato per la prima volta la soglia dei 4 miliardi di franchi, attestandosi a 4,1 miliardi.

“Visana si trova in una posizione finanziaria eccellente”, afferma il Ceo Angelo Eggli, citato nella nota. L’impresa dispone di grande stabilità finanziaria e di una solvibilità oltre la media. “Questo è il risultato di una strategia di lungo respiro e di una gestione aziendale sostenibile: questa stabilità va a vantaggio dei nostri assicurati e delle nostre assicurate”, assicura il 58enne, che in base al rapporto d’esercizio diffuso oggi ha incassato una retribuzione di 617’000 franchi, a cui si aggiungono 124’000 franchi di contributi in cassa pensione.

Complessivamente Visana conta 887’500 clienti privati, di cui 696’000 hanno stipulato un’assicurazione di base; a questi si aggiungono poi 16’850 clienti aziendali. Numeri in continua crescita, si rallegra Eggli. “La clientela ha fiducia nelle nostre performance e nella nostra capacità di innovazione”.

Il gruppo Visana è nato nel 1996 dalla fusione delle casse malattia KKB (fondata nel 1870), Grütli (1872) ed Evidenzia (1990). È uno dei principali assicuratori malattia e infortuni del paese. Ha sede a Berna e dispone di una rete di 50 agenzie, per un totale di 1400 dipendenti, i due terzi dei quali donne.